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Лучшим российским исполнителем 2021 года по версии MTV стал украинец Барских
Общество
Лучшим российским исполнителем 2021 года по версии MTV стал украинец Барских
maxbarskih.com  /  МАКС БАРСКИХ

Будапешт, 15 ноября. Популярный украинский певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) получил престижную награду MTV Europe Music Awards 2021 в категории «Лучший российский исполнитель».

В борьбе за почетное звание артист обошел казахского диджея Imanbek, украинскую исполнительницу Мари Краймбрери, рэпера Slava Marlow и певицу Мусю Тотибадзе.

Два года назад это звание завоевала украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун). Она обошла популярных рэп-артистов Face и Noize MC, поп-группу Little Big и певицу Zivert.

Ранее стало известно, что лучшим исполнителем MTV Europe Music Awards 2021 признали британского певца и композитора Эда Ширана. Однако в этот вечер он унес с собой две награды. Вторая ему досталась в номинации «Лучшая песня» за композицию Bad Habits.

Впервые музыкальная премия MTV Europe прошла 27 лет назад. Ежегодно победителей выбирают сами слушатели с помощью онлайн-голосования на официальном сайте. В этом году торжественная церемония вручения наград проходила в Будапеште.

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барских mtv Краймбрери
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