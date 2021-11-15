Лучшим российским исполнителем 2021 года по версии MTV стал украинец Барских

Будапешт, 15 ноября. Популярный украинский певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) получил престижную награду MTV Europe Music Awards 2021 в категории «Лучший российский исполнитель».

В борьбе за почетное звание артист обошел казахского диджея Imanbek, украинскую исполнительницу Мари Краймбрери, рэпера Slava Marlow и певицу Мусю Тотибадзе.

Два года назад это звание завоевала украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун). Она обошла популярных рэп-артистов Face и Noize MC, поп-группу Little Big и певицу Zivert.

Ранее стало известно, что лучшим исполнителем MTV Europe Music Awards 2021 признали британского певца и композитора Эда Ширана. Однако в этот вечер он унес с собой две награды. Вторая ему досталась в номинации «Лучшая песня» за композицию Bad Habits.

Впервые музыкальная премия MTV Europe прошла 27 лет назад. Ежегодно победителей выбирают сами слушатели с помощью онлайн-голосования на официальном сайте. В этом году торжественная церемония вручения наград проходила в Будапеште.