«Мы живем во время мифов»: актер Георгий Мартиросян оценил фильм «16-й»

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян в комментарии ФАН высказался об идее фильма-исповеди Евгения Пригожина «16-й».

На сегодняшний день ознакомиться с кинолентой можно во всех онлайн-кинотеатрах. Сюжет картины в довольно саркастическом стиле рассказывает о компании молодых людей, которым якобы удалось повлиять на исход выборов в США 2016 года, тогда президентом страны стал Дональд Трамп.

«Я понимаю, что серьезно к этому относятся американцы, но не мы. Это, мне кажется, вообще глупейшая штука, что Россия вмешалась в выборы, даже учитывая все эти компьютерные достижения. Это абсолютная глупость. Как это? Вмешаться в выборы? На самом деле, мне кажется, они сами придумывают себе то, что на них кто-то обязательно влияет. И на выборы, и на все происходящее. Ищут образ врага», — заключил актер.

Кадр из фильма «16-й» /

К слову, премьера фильма-исповеди «16-й» должна была пройти в Нью-Йорке 3 ноября. Однако первый показ был сорван американскими правоохранителями, а второй без объяснения причин был отменен кинотеатром, где планировалась премьера.

«Что касается фильма, посмотрели, посмеялись. Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Потому что это очень серьезно. Это начинает сталкивать людей. Те же американцы начинают в это верить. Просто сталкивают людей такими глупыми мнениями. В любой форме, и смешной, и серьезной. Мы должны понимать, что мы живем во время мифов, и не во все можно верить», — говорит Мартиросян.

Ранее актер Федор Смольянинов, говоря о фильме «16-й», заявил, что умение тонко и емко иронизировать по поводу серьезных проблем — это мастерство. Главное — чтобы сатира не была обидной.