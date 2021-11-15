Приземляющий дракон: ФАН рассказывает о неизвестных героях Вьетнамской войны

Наверное, далеко не каждый житель нашей большой страны может похвастаться знакомством с героями локальных конфликтов. Безусловно, в различных уголках России до сих пор живут герои чеченских кампаний, карабахского и абхазских противостояний, воины-интернационалисты, прошедшие Афганистан и Анголу, но есть и такие, о которых почему-то не принято вспоминать.

Корреспонденту ФАН посчастливилось быть лично знакомым с Игорем Митрофановичем Ольховым, рожденным в 1937 году. Майор в отставке, награжденный орденом в виде звезды, сделанным из фюзеляжа сбитого американского самолета, и грамотой-благодарностью, подписанной лично заместителем Хо Ши Мина в 1964 году. У Игоря Ольхового несколько наград за войну во Вьетнаме, и далеко не всем журналистам (даже при жизни) он рассказывал о своих подвигах.

Фото из личного архива ИгорЯ Ольхового /

К большому сожалению, когда готовился материал, оказалось, что герой умер достаточно давно, поэтому ФАН публикует интервью с ветераном Вьетнамской войны, сделанное на основе сохранившихся архивных записей. Стоит отметить, что на момент бесед в Ростовской области проживало всего три участника этих боевых действий. И к сожалению, ни одного из них в 2021 году найти не удалось, как и отыскать их ближайших родственников, несмотря на запросы в областной и районные военкоматы, штаб ЮВО и различные ветеранские организации.

Большинство наших современников могут судить о Второй Индокитайской войне лишь по книгам и фильмам. Причем, как правило, русские воины показаны там не в самом лучшем свете, не говоря уже о защитниках самого Северного Вьетнама, который был втянут в войну после того, как в Южном Вьетнаме началась гражданская война. Это был достаточно затяжной военный конфликт, начавшийся в 1950-х и закончившийся только в 1975 году. Но именно в 1964–1965 годах на территории этой страны началось полномасштабное вмешательство США, которое переросло с настоящее противостояние сверхдержав. Хотя Игорь Митрофанович всегда говорил, что в 1964 году русских там было не много и он всех помнит поименно.

Фото из личного архива ИгорЯ Ольхового /

— Согласно официальной версии, русских солдат в самом начале войны во Вьетнаме почти не было? Так ли это на самом деле?

— Нас действительно было настолько мало, что я всех помню и всех узнаю в лицо. Мы были инструкторами практического обучения, и нашей главной задачей было обучить только что бросивших плуг людей искусству войны. Безусловно, мы выбирали лучших из них. Тех, кто проучился пару курсов в институте, или тех, кто был на обучении в [Советском] Союзе. Проще говоря, нам были нужны те люди, которые способны что-то понять. Им преподавали искусство маскировки зенитно-пулеметных орудий, основы ракетной техники и летного дела.

— Какая главная задача была поставлена перед вами?

— В мои задачи входило обучить этих людей таким понятиям, как ракета, как она работает, как снаряжается, как управляется и как и куда летит. На таких, как я, лежала ответственность проверять радиоаппаратуру и ее управление для того, чтобы ракеты не давали сбоев и летели точно в цель. Но стоит добавить, что обучить мы их обучили, но ведь нужно и на практике что-то показать. Так вот за время практического показа было сбито 16 американских самолетов. После этого они целый месяц не вылетали, несмотря на то, что там было три точки вылета, а до этого момента они всегда шли одновременно из трех точек на разных высотах. За время первой русской сессии во Вьетнаме было сбито 400 американских самолетов, за что вьетнамцам в нашей команде и дали прозвище — Приземляющий дракон.

wikipedia.org / Общественное достояние

— Игорь Митрофанович, можно ли Вьетнам и всю эту многолетнюю войну назвать полигоном для испытаний оружия?

— Безусловно! С самого начала Вьетнам был полигоном для испытаний. Американцы испытывали то, что для них сконструировали немцы, в частности разработки немецкого конструктора Вернера фон Брауна (немецкий и американский конструктор ракетно-космической техники, один из основоположников современного ракетостроения, создатель первых баллистических ракет. — Прим. ФАН), который являлся руководителем одного из немецких НИИ в Пенемюнде. Дело в том, что в 1945 году силами американской разведки фон Брауна вывезли в США, где он начал разработку ракет «Редстоун» и «Юпитер», кроме этого разработал ракетоноситель «Сатурн». Причем еще в Пенемюнде конструктор Дальмайер, также попавший со временем к американцам, изобрел жидкостный реактивный двигатель.

— Как выглядели испытания? Что это было? Просто сбрасывали бомбы?

— Дело в том, что под Сайгоном в Южном Вьетнаме у них [США] была база. Условно весь Вьетнам был поделен на тот, за который мы и китайцы, это Северный, и на тот, за который американцы, — это Южный. Американцы вели себя, конечно, похабно. Они всячески издевались над местным населением. Был один случай. Он произошел, когда мы укрепляли оборону моста через Красную реку, который построили французы, мост этот длиной в два километра, он связывал Ханой с другими городами и естественно имел стратегическое значение.

Я посоветовал поставить спаренные зенитно-пулеметные установки с двух сторон моста. И когда они ночью открывали огонь, получалась такая светящаяся трасса. Бомбардировщик шел на мост, но заметив стрельбу, повернул обратно. Но докладывать ему о совей работе нужно? Нужно. Он отлетел недалеко от моста и слил все бомбы и напалм. А там уже куда попало: на деревню — так на деревню, в лес — так в лес. Местные так и не смогли понять, почему, а главное за что, их выжигают напалмом.

Фото из личного архива ИгорЯ Ольхового /

Только представьте, температуру в тысячу градусов дает нафтеновая кислота с горючими веществами, то есть с керосином, бензином и так далее. А они к ней добавляли еще и магний, поднимая температуру до пяти тысяч градусов. Именно поэтому сбитые летчики, оставшиеся в живых, не хотели попадать в плен к местному населению. Вьетнамцы их просто заживо разрывали на части.

— А если они попадали в руки к военным?

— Они считались военнопленными. Их просто держали под стражей, допрашивали. Но нашим наставникам нельзя было встречаться с военнопленными. Сами понимаете, там такого было намешано: разведки, контрразведки. Они всеми этими вопросами и занимались. Через какое-то время пленных обменивали на автомобили, деньги или провиант. Вьетнам — очень бедная страна. Часто даже мы, русские офицеры, были вынуждены покупать себе еду, так как на кухне нам ничего не доставалось.

— Игорь Митрофанович, вы смотрели хоть один американский фильм про войну во Вьетнаме? «Рембо», «Апокалипсис сегодня», «Цельнометаллическая оболочка» или «Взвод», каковы ваши впечатления?

— Да, все эти фильмы я смотрел. Причем во многих есть доля правды. Конечно, они насыщены героизмом и трагизмом на американский манер, а в реальности все было по-другому. На мой взгляд, то, что сейчас многие молодые люди воспитываются на этих и других подобных фильмах, не совсем хорошо. Я вырос на другом кино, да и вы тоже. Например «Парень из нашего города» — вот это фильм для настоящих патриотов, а то, что происходит сейчас, даже и говорить не хочется.