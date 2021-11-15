Житель Ямала живет на побережье Крыма в традиционном чуме

Свой необычный лагерь ямалец Максим Крячко разбил по всем традициям северных народов. Он построил чум – переносной шатер канонической формы, покрытый шкурами, сконструированный из жердей.

«Палатка не особо удобная, поэтому чум — идеальная конструкция, в которой можно ходить, сидеть, лежать. Можно больше быть активным, пространства гораздо больше», — рассказал Максим.

Все детали для своего жилища Максим привез из родной Западной Сибири. Доставить все оказалось непросто — большинство транспортных компаний отказывали в перевозке длинных жердей. Но с одной из них все же удалось договориться.

«Каждое утро просыпаюсь, смотрю в потолок, понимаю, что я нахожусь в чуме. Задаю себе вопрос: «Максим, ты что, в чуме? Так, ладно, а где чум находится? В Крыму? Максим, ты вообще нормальный? Как тебя вообще занесло сюда?», — шутит путешественник.

Максим очень доволен новыми условиями жизни, даже несмотря на отсутствие воды и дров, связи и электричества. Главная цель — перезимовать на побережье, в потом оборудовать свой чум под музей северных народов. Максим мечтает познакомить жителей и гостей Крыма с культурой Севера.