Польша показала группу мигрантов со стороны Белоруссии, желающих форсировать границу

Варшава, 15 ноября. Большое количество беженцев со стороны Белоруссии готовятся форсировать границу около КПП в Кузнице, сообщает МВД Польши.

Ведомство опубликовало фотографию, на которой видно, как большая группа людей скопилась около погранперехода, предположительно, в районе польского города Кузница. В ведомстве утверждают, что все эти беженцы готовятся силой пересечь границу.

«Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — передает МВД.

Аналогичное сообщение разместило в Twitter польское министерство обороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе. Он отметил, что Белоруссия ответит на все санкции Запада, связанные с ситуацией с беженцами.