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Польша показала группу мигрантов со стороны Белоруссии, желающих форсировать границу
Политика
Польша показала группу мигрантов со стороны Белоруссии, желающих форсировать границу
pixabay.com

Варшава, 15 ноября. Большое количество беженцев со стороны Белоруссии готовятся форсировать границу около КПП в Кузнице, сообщает МВД Польши.

Ведомство опубликовало фотографию, на которой видно, как большая группа людей скопилась около погранперехода, предположительно, в районе польского города Кузница. В ведомстве утверждают, что все эти беженцы готовятся силой пересечь границу.

«Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — передает МВД.

Аналогичное сообщение разместило в Twitter польское министерство обороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе. Он отметил, что Белоруссия ответит на все санкции Запада, связанные с ситуацией с беженцами.

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беженцы мигранты польша
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