Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 14:25
14:22
Происшествия
Служебная машина полиции столкнулась с ВАЗ в Коломне и перевернулась
14:19
Политика
Польша показала группу мигрантов со стороны Белоруссии, желающих форсировать границу
14:17
Видео
Масштабное световое шоу в стиле «Сейлор Мун» стартовало в Японии
14:15
Происшествия
СК проверяет сведения о поддельной подписи в договоре «Фэнси Шоу» Богачева с рекламщиками
14:13
Политика
Песков назвал преждевременными комментарии по ситуации с «Мемориалом»
14:13
Политика
Лукашенко указал на нежелание мигрантов возвращаться на родину
14:10
Происшествия
Толпа из тысячи мигрантов сломала забор на польско-белорусской границе
14:08
Политика
Глава МИД Швеции Линде напомнила Кулебе о необходимости реформ на Украине
14:03
Экономика
Владимир Путин предложил минимизировать расходы при дорожном строительстве
13:59
Происшествия
Москвичка получила перелом носа после столкновения с курьером на велосипеде
Все новости

Песков назвал преждевременными комментарии по ситуации с «Мемориалом»
Политика
Песков назвал преждевременными комментарии по ситуации с «Мемориалом»
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 15 ноября. Публикации об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от госпремии на фоне ситуации с «Мемориалом»1 (НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), включены в дайджесты, а комментарии по этому вопросу преждевременны, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле отреагировали на заявление Петрушевской об отказе от госпремии и известно ли об этом российскому лидеру.

«Разумеется, были на этот счет сообщения СМИ, они были включены во все необходимые дайджесты. Ситуация с "Мемориалом" — там же речь идет об иске, пока решений каких-то судебных не принималось, поэтому считаем: преждевременно давать какие-то комментарии», — подчеркнул Песков.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что направила в Верховный суд России административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра «Мемориал». Надзорное ведомство уточнило, что «Мемориал» и его структуры работают на территории государства с нарушениями законов.

Ранее Песков заявил, что Российская Федерация готова помогать разрешению миграционного кризиса на польско-белорусской границе в качестве переговорщика. Представитель Кремля добавил, что Москва готова выступить посредником в урегулировании ситуации с мигрантами.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков назвал преждевременными комментарии по ситуации с «Мемориалом»
песков кремль мемориал
Комментировать