Песков назвал преждевременными комментарии по ситуации с «Мемориалом»

Москва, 15 ноября. Публикации об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от госпремии на фоне ситуации с «Мемориалом»1 (НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), включены в дайджесты, а комментарии по этому вопросу преждевременны, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле отреагировали на заявление Петрушевской об отказе от госпремии и известно ли об этом российскому лидеру.

«Разумеется, были на этот счет сообщения СМИ, они были включены во все необходимые дайджесты. Ситуация с "Мемориалом" — там же речь идет об иске, пока решений каких-то судебных не принималось, поэтому считаем: преждевременно давать какие-то комментарии», — подчеркнул Песков.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что направила в Верховный суд России административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра «Мемориал». Надзорное ведомство уточнило, что «Мемориал» и его структуры работают на территории государства с нарушениями законов.

Ранее Песков заявил, что Российская Федерация готова помогать разрешению миграционного кризиса на польско-белорусской границе в качестве переговорщика. Представитель Кремля добавил, что Москва готова выступить посредником в урегулировании ситуации с мигрантами.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента