Лукашенко указал на нежелание мигрантов возвращаться на родину

Минск, 15 ноября. Белоруссия готова отправить всех беженцев на родину, но люди сами этого не хотят, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не накапливались на государственной границе, но в Европу их не пускают, а домой возвращаться мигранты не хотят.

«Упреки в том, что мы потворствуем этому, — это глупость полная. Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету», — высказался Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск резко ответит на новый пакет санкций Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, Белоруссии отступать некуда.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возлагать вину за миграционный кризис на Лукашенко неправильно. Ситуация на границе «не создается Лукашенко»: мигранты, которые хотят получить убежище в ЕС, сами прибывают в Европу, пишет НСН.