Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 15:53
15:50
Происшествия
В Екатеринбурге школьник три года насиловал девятилетнюю сводную сестру
15:50
Происшествия
Силовики проверяют законность проведенной в Дагестане кадастровой оценки
15:48
Общество
Психолог Латыпов дал совет, как избежать депрессии на работе осенью и зимой
15:48
Политика
В Сети появилось видео с многотысячной толпой мигрантов на границе Польши и Белоруссии
15:45
Общество
Госпитализированному с коронавирусом актеру Гаркалину грозит ампутация руки
15:42
Шоу-бизнес
Помощница Волочковой опровергла новости о выселении пьяной балерины из отеля
15:41
Политика
Сенатор Клишас резко ответил на призыв Польши исключить РФ из международных организаций
15:37
Политика
Политолог Рар предупредил Европу о страшных переменах после кризиса на польской границе
15:36
Общество
Доктор Мизин назвал преимущества межсезонного отдыха и лечения в Евпатории
15:35
Общество
Экс-голкипер соборной РФ по футболу Малафеев тепло поздравил модель Одинцову с днем рождения
Все новости

Масштабное световое шоу в стиле «Сейлор Мун» стартовало в Японии
Видео

Тысячи японцев смогли принять участие в ежегодном зимнем световом фестивале на острове Хонсю. Посетителям представили масштабную иллюминацию с персонажами знаменитой аниме-франшизы «Сейлор Мун».  

Миллионы разноцветных лампочек осветили парк развлечений курорта Сагамико на острове Хонсю в Японии. Там стартовал ежегодный зимний Фестиваль света. В этот раз организаторы приготовили для посетителей нечто особенное – супершоу в стилистике популярного мультфильма «Сейлор Мун». 

«Каждый год к нам приезжает множество посетителей. Это одна из самых больших иллюминаций. Только представьте, мы использовали 6 миллионами лампочек. Вершина горы освещается фирменной иллюминацией в стиле франшизы «Сэйлор Мун», — рассказал организатор фестиваля Гимпей Кусугучи.

Освещенные коридоры, лунная магия, радужные огни, а также любимые персонажи — все это предстало перед тысячами участников фестиваля.

«Мы с подругой приехали на этот праздник из Токио. Здесь очень красиво и весело. Я очень хорошо помню «Сэйлор Мун» еще с детства. Мы с друзьями постоянно рисовали героев этого аниме. Я рада услышать ту самую музыку, которая играла в мультфильме», — поделилась впечатлениями одна из посетительниц Мидори.

Посетители смогли насладиться музыкой и сфотографироваться с героинями популярного аниме. Фестиваль света будет работать до 3 апреля 2022 года.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Масштабное световое шоу в стиле «Сейлор Мун» стартовало в Японии
япония мультфильм световое шоу аниме
Комментировать