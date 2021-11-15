Масштабное световое шоу в стиле «Сейлор Мун» стартовало в Японии

Тысячи японцев смогли принять участие в ежегодном зимнем световом фестивале на острове Хонсю. Посетителям представили масштабную иллюминацию с персонажами знаменитой аниме-франшизы «Сейлор Мун».

Миллионы разноцветных лампочек осветили парк развлечений курорта Сагамико на острове Хонсю в Японии. Там стартовал ежегодный зимний Фестиваль света. В этот раз организаторы приготовили для посетителей нечто особенное – супершоу в стилистике популярного мультфильма «Сейлор Мун».

«Каждый год к нам приезжает множество посетителей. Это одна из самых больших иллюминаций. Только представьте, мы использовали 6 миллионами лампочек. Вершина горы освещается фирменной иллюминацией в стиле франшизы «Сэйлор Мун», — рассказал организатор фестиваля Гимпей Кусугучи.

Освещенные коридоры, лунная магия, радужные огни, а также любимые персонажи — все это предстало перед тысячами участников фестиваля.

«Мы с подругой приехали на этот праздник из Токио. Здесь очень красиво и весело. Я очень хорошо помню «Сэйлор Мун» еще с детства. Мы с друзьями постоянно рисовали героев этого аниме. Я рада услышать ту самую музыку, которая играла в мультфильме», — поделилась впечатлениями одна из посетительниц Мидори.

Посетители смогли насладиться музыкой и сфотографироваться с героинями популярного аниме. Фестиваль света будет работать до 3 апреля 2022 года.