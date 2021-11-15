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Глава МИД Швеции Линде напомнила Кулебе о необходимости реформ на Украине

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 14:08
Политика
Глава МИД Швеции Линде напомнила Кулебе о необходимости реформ на Украине
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Стокгольм, 15 ноября. Власти Украины должны принять меры по борьбе с коррупцией, реформировать политическую систему и прекратить репрессии в отношении журналистов. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде.

Словами о необходимости политических преобразований на Украине Линде прокомментировала разговор со своим киевским коллегой Дмитрием Кулебой. Он выразил обеспокоенность тем, что часть воинского контингента НАТО была отозвана из страны. В ответ скандинавский дипломат указала на то, что Киеву следует озаботиться вопросами внутренней политики. Также Линде отметила, что текущие механизмы, такие как «нормандский формат» и Минские соглашения, являются полноценными инструментами для разрешения ситуации в стране.

Глава МИД Швеции Линде напомнила Кулебе о необходимости реформ на Украине
wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

«Я как председатель ОБСЕ сообщила, что мы готовы идти дальше по политическому пути, минскому договору, переговорам в "нормандском формате" — тем механизмам, которые уже есть, чтобы достичь политического решения по Украине. В то же время следует подчеркнуть, что Украине следует продолжать проводить реформы, не в последнюю очередь в отношении свободы СМИ, антикоррупционных мер, юридических реформ и так далее», — подчеркнула Линде.

Поведение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы вызывает недоумение как на Украине, так и в России. Известный политолог Ростислав Ищенко диагностировал у киевского чиновника шизофрению. Как пишет НСН, ранее украинский дипломат заявлял, что Киеву удалось изменить «ход игры» с США в свою пользу.

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