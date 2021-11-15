Владимир Путин предложил минимизировать расходы при дорожном строительстве

Москва, 15 ноября. Расходы во время строительства дорог должны быть минимизированы, заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко.

Допускать необоснованного повышения цен при дорожном строительстве нельзя, поэтому важно свести все расходные статьи к минимуму, отметил президент РФ. Как указал глава государства, это связывается с глобальным ростом инфляции.

«Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», — акцентировал внимание Владимир Путин.

Представитель «Автодора» Петушенко добавил, что организация старается применять инновационные методики, в результате чего ломает старые стереотипы. С точки зрения руководителя компании, «Автодор» идет к цели строить больше на каждый имеющийся рубль. Соответственно, среди основных задач — грамотная оптимизация для эффективного задействования всех ресурсов.

Ноябрь является месяцем множественных изменений для автомобилистов. Определенные корректировки касаются работы законодательной системы, а также штрафов от Госавтоинспекции.