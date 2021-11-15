Экс-голкипер соборной РФ по футболу Малафеев тепло поздравил модель Одинцову с днем рождения

Известная модель, звезда Instagram и участница экстремального телевизионного проекта «Звезды в Африке» Виктория Одинцова 15 ноября празднует день рождения. Именинницу через ФАН поздравил экс-голкипер сборной России по футболу и футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев.

Модели российского агентства Mavrin Models исполнилось 28 лет. Вместе с Одинцовой и другими звездами спортсмен проверял свои силы на ТВ-шоу в саванне. В последней серии программы Малафеев провалил конкурс как раз из-за неправильных подсказок землячки-петербурженки Одинцовой. Но это не сказалось на их дружбе.

«Я искренне поздравляю Вики с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего, счастья, любви, уверенно двигаться к своим целям и достигать их. Чтобы у нее все было хорошо. И крепкого здоровья ей, и благополучия», — подчеркнул Малафеев.

ТАСС / Ковалев Петр

О деталях шоу и особенностях характера Одинцовой Малафеев распространяться не стал.

В настоящее время Одинцова считается одной из самых высокооплачиваемых моделей в интернете. О ней заговорили еще в 2010-х. И если сначала о ней знали только в кругах fashion-индустрии, то потом ее имя стало мелькать в новостях отечественного шоу-бизнеса. Есть в портфолио Одинцовой и фото 2015 года для обложки журнала Playboy. Спустя два года ролик Вики, снятый на крыше 300-метрового небоскреба в Дубае, взорвал социальные сети.

Накануне модель Анна Чурина в деталях рассказала о депрессиях «жительниц» мировых подиумов. Десятки успешных (зачастую юных) моделей, добившись признания и блистательной карьеры, по своей воле решают уйти из жизни. Нередко это происходило из-за гнетущего одиночества, которое перетекало в затяжную депрессию