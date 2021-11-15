Экс-баскетболист «Химок» Янис Тимма близок к переходу в казанский УНИКС

Казань, 15 ноября. Форвард сборной Латвии и бывший баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма близок к подписанию краткосрочного контракта с российским клубом.

Как сообщает Basketnews, 29-летний баскетболист может пополнить ряды казанского УНИКСа, выступающего в Единой лиге ВТБ и Евролиге.

Тимма покинул «Химки» во второй половине прошлого сезона. Латвийский игрок принимал участие в летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Орландо Мэджик». В пяти матчах форвард набирал в среднем 7,0 очка, 3,4 подбора.

Ранее сообщалось, что краснодарский «Локомотив-Кубань», испанская «Валенсия», греческий «Олимпиакос», а также «Монако» готовы предложить Тимме контракт.

Напомним, летом 2021 года супруга спортсмена Анна Седокова в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт» намекнула, что почти год содержит оставшегося без клуба баскетболиста.