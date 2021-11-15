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Останки Иосифа Сталина эксгумируют и перезахоронят на Новодевичьем кладбище

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 13:54
Общество
Останки Иосифа Сталина эксгумируют и перезахоронят на Новодевичьем кладбище
wikipedia.org  /  Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0

Москва, 15 ноября. Тело Иосифа Сталина намерены эксгумировать и перезахоронить на Новодевичьем кладбище. О подготовке необходимых процедур заявил прямой правнук политического деятеля Селим Бенсаад.

Подробности о запланированной эксгумации и перезахоронении расскажут на конференции, которая состоится 16 ноября в 13:00 рядом со станцией метро «Маяковская» в Москве, сообщил пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин. Как отмечает адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы Селима Бенсаада, правнук является единственным потомком Сталина с официально подтвержденным родством.

«Закон позволяет моему доверителю право на эксгумацию тела вождя и также дает право перезахоронить тело. Иосиф Сталин хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище, где покоится его вторая жена Надежда Аллилуева. Его воля не была исполнена. Мы будем добиваться эксгумации», — подчеркнула адвокат.

После этого планируется провести судебно-медицинскую экспертизу останков посмертно, с целью установить причину смерти политического деятеля. Кроме того, эксгумацию намерены провести под руководством одного из наиболее авторитетных судмедэкспертов из Франции Филиппа Шарлье, который занимался вскрытием гробниц королей. Он изучал останки Генриха IV и Жанны д`Арк.

Как сообщалось ранее, правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад остался без жилья из-за действий его приемного отца. Ситуацию прокомментировала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

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