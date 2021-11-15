Астролог Андреева рассказала, что нельзя делать в ноябрьский коридор затмений

Пик лунного затмения в ноябре этого года приходится на 19 число. Что нужно делать, а чего и вовсе избегать в «коридор затмений» в беседе с ФАН рассказала астролог Кристина Андреева.

По словам астролога, Луна в этот период будет находиться в знаке Тельца. А после лунного затмения, последует солнечное, которое выпадает на новолуние — 4 декабря. Как объяснила Андреева, этот промежуток, с 19 ноября по 4 декабря, и принято называть «коридором затмений».

«Насчет срока влияния — здесь мнения многих экспертов расходятся. Многие пишут, что оно оказывает свое влияние за две недели до и после, кто-то — за неделю, и так далее. Но однозначно можно сказать, что 3 дня до коридора затмений и 3 дня после затмений очень сильны по энергетике. Для каждого этот период пройдет по-разному. Кто-то в эти дни чрезмерно эмоционален. И эмоции берут вверх над разумом. Кто-то становится очень ленивым, все валится из рук, а у кого-то начинают проявляться яркие события жизни», — рассказала она.

Считается, что в этот период времени человек может заложить в свою жизнь кармическую программу на 18 лет вперед. Именно поэтому не рекомендуется в эти дни ссорится, проклинать, принимать очень важные решения, кого-то критиковать, манипулировать кем-то, предупредила Андреева.

«Проклиная кого-то, не забывайте, что вы проклинаете в первую очередь себя! Также если есть возможность, то лучше отложить важные операции, не стоит серьезно что-то менять в жизни. Но бояться этого периода не надо, его необходимо просто провести с пользой. Данное время благоприятно для исправления ошибок прошлого. В этот период также могут вылезать наружу кармические задачи, данные каждому на его воплощение», — сказала астролог.

Из личного архива Кристины Андреевой /

Она рекомендовала обратить особенное внимание на повторяющиеся в жизни события. По словам Андреевой, это ни что иное как уроки, которые человеку нужно осознать и пройти. Поэтому лучше не терять зря время, а встать на путь самосовершенствования. Начать, по ее словам, можно с практики прощения и обид.

«У каждого наверняка есть сильная обида на кого-то из родных, близких, друзей, которая никак не покидает. Задайте себе вопрос: для чего данная обида вам? Как она улучшила вашу жизнь. Наверняка у вас возникнет еще больше вопросов, нежели ответов. Никакая обида еще не улучшила чью-то жизнь», — отметила астролог.

По ее словам, для самосовершенствования хорошо подойдет медитация и йога. Коридор затмений — это прекрасный период как для физического, так и для духовного очищения, подчеркнула специалист. Очистить организм помогут диеты, а мысли — чтение духовной литературы.

«Используйте время с пользой: побольше гуляйте на свежем воздухе, займитесь дыхательными упражнениями. Обратите внимание на практики, направленные на очищение от обид, от боли, от страхов, от врагов, от сексуальных связей, от магического воздействия, от утечек энергии с вашего финансового канала. Сейчас они будут особенно эффективны», — посоветовала Андреева.

Невские Новости / Валерий Акимов

По словам астролога, период с 19 ноября по 4 декабря — отличное время для того, что заняться уборкой в доме. Тем более накануне — Новый год. Однако есть важный момент — одежду, в которой вы находились во время затмения, лучше постирать. А всю воду, что была налита в чайниках, кувшинах и других емкостях, желательно заменить на свежую.

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