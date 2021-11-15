СТС объявил новую дату премьеры шоу «Русский ниндзя» с Моргенштерном

Москва, 15 ноября. Программа «Русский ниндзя» стартует на телеканале СТС в следующий понедельник. Первый выпуск шоу покажут в 20:00 по московскому времени.

Ведущими телепроекта, как ранее было заявлено, будут блогер Ида Галич, регбист ЦСКА Василий Артемьев и рэпер Моргенштерн. После скандала с последним ходили слухи, что у проекта появится новый ведущий.

Бороться за звание самого сильного героя будут 200 человек, которых отобрали из восьми тысяч претендентов. Артемьев указал, что героями шоу стали участники, «имеющие не только невероятную физическую подготовку, но и харизму, азарт и яркую биографию».

Моргенштерн оказался в центре внимания после слов, сказанных в интервью Ксении Собчак. Музыкант заявил, что не видит смысла в праздновании 9 Мая. После этого на него обрушился шквал критики. Руководство Музея Победы пригласило рэпера на экскурсию, чтобы подробно рассказать о значимости подвига советских солдат.