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Ростех построит три опытных образца перспективного истребителя Checkmate к 2023 году

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 13:49
Армия
Ростех построит три опытных образца перспективного истребителя Checkmate к 2023 году
Global Look Press  /  UAC/via Globallookpress.com

Дубай, 15 ноября. Российские конструкторы в ближайшие несколько лет построят три опытных образца перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, самолеты будут готовы к 2023 году. Тогда в России состоится тестовый полет истребителя.

«Чтобы поднять самолет, нужно где-то три опытных машины, три образца, которые будут осуществлять испытательные полеты», — уточнил Чемезов в ходе международной выставки Dubai Airshow в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Ростех впервые продемонстрировал возможности беспилотной модификации Checkmate. Опубликованный госкорпорацией видеоролик демонстрирует полет раскрывает истребителя и раскрывает его преимущества. Серийное производство самолетов начнется в 2026 году, передает телеканал «360».

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россия ростех чемезов checkmate
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