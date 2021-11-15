Ростех построит три опытных образца перспективного истребителя Checkmate к 2023 году

Дубай, 15 ноября. Российские конструкторы в ближайшие несколько лет построят три опытных образца перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, самолеты будут готовы к 2023 году. Тогда в России состоится тестовый полет истребителя.

«Чтобы поднять самолет, нужно где-то три опытных машины, три образца, которые будут осуществлять испытательные полеты», — уточнил Чемезов в ходе международной выставки Dubai Airshow в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Ростех впервые продемонстрировал возможности беспилотной модификации Checkmate. Опубликованный госкорпорацией видеоролик демонстрирует полет раскрывает истребителя и раскрывает его преимущества. Серийное производство самолетов начнется в 2026 году, передает телеканал «360».