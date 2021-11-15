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Глава СПЧ Фадеев анонсировал встречу с Путиным в декабре

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 13:47
Политика
Глава СПЧ Фадеев анонсировал встречу с Путиным в декабре
wikipedia.org  /  kremlin.ru

Москва, 15 ноября. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев анонсировал встречу с Владимиром Путиным.

По словам Фадеева, встреча членов СПЧ с главой государства состоится в декабре 2021 года, ориентировочно 10 числа.

«Коллеги готовятся, прошли заседания всех комиссий. Очень много тем, несколько десятков», — цитирует Фадеева РИА Новости.

Глава государства каждый год встречается с членами СПЧ, два последних года встречи проходили 10 декабря.

Как считает белорусский глава Александр Лукашенко, без российского лидера Владимира Путина «не было бы нашей цивилизации». По его мнению, без Путина Россию бы «давно раздербанили».

Ранее Фадеев рассказал, что СПЧ просит не заменять домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву на содержание под стражей в следственном изоляторе. Такое обращение он направил генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, передает НСН.

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