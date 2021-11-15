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Роналду после поражения от Сербии пообещал, что сборная Португалии поедет на ЧМ-2022
Спорт
Роналду после поражения от Сербии пообещал, что сборная Португалии поедет на ЧМ-2022
Global Look Press  /  Petro Fiuza/XinHua

Лиссабон, 15 ноября. Нападающий Криштиану Роналду высказался о поражении сборной Португалии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Сербии.

Капитан португальской сборной поделился своими мыслями в Instagram-аккаунте. Форвард особо подчеркнул, что у команды не изменился приоритет — попадание на катарский чемпионат мира. По его словам, подопечные Фернанду Сантуша обязательно поедут в Доху.

«Результат матча с Сербией огорчает, но не настолько, чтобы сбить нас с ног. Цель попасть на чемпионат мира 2022 года по-прежнему актуальна, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар», — написал Роналду.

Сборная Португалии проиграла сербам со счетом 1:2. Автором победного гола стал нападающий Александр Митрович, забивший на 90-й минуте. После финального свистка Роналду не смог сдержать слез.

Португалия набрала 17 очков и заняла второе место в таблице группы А, команде придется добывать путевку на турнир в стыковых матчах. Сербия набрала 20 очков, заняв первое место, и напрямую вышла на первенство мира.

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