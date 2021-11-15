Юристы Евгения Пригожина указали на необъективность заключений лингвиста Левонтиной

Санкт-Петербург, 15 ноября. Эксперт Ирина Левонтина злоупотребляет своим положением в ситуации с иском петербургского бизнесмена Евгения Пригожина против радиостанции «Эхо Москвы», сообщила юридическая служба компании «Конкорд».

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала ответ юристов на публикации «Новой газеты» «Отбивная из языка» и интервью главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова от 14 ноября по соответствующей ситуации. По мнению юридической службы, ведущий специалист Института им. Виноградова злоупотребляет положением, помогая уклониться от ответственности либеральным СМИ. Она подготавливает заключения, что порочащие или недостоверные утверждения СМИ являются лишь мнением, которое не подлежит обжалованию в суде. Также эксперт ставит печать Института русского языка им. Виноградова, что часто ошибочно воспринимается в качестве официальной точки зрения ведущего государственного учреждения в области лингвистики. По мнению юрслужбы, это отражается на принятии судом решений.

В сообщении юрслужбы «Конкорда» говорится, что необъективность Левонтиной подтверждается тремя заключениями, которые юристы представили в суде, включая эксперта Минюста РФ, а также интервью, в которых она указывает на солидарность с оппозиционными СМИ и готовность помогать им уходить от ответственности. Помимо этого, юристы обратили внимание на ошибки в указанных публикациях:

«Решение по иску Евгения Викторовича Пригожина к Шевченко вступило в законную силу, иск удовлетворен. 6 декабря будет рассматриваться лишь вопрос о взыскании с Максима Шевченко судебных расходов. В ответ на официальный запрос адвоката Институт им. Виноградова указал, что никакого отношения к заключению Левонтиной не имеет, а значит это ее личная позиция. Адвокат «Эха Москвы» Ахильгов ошибочно утверждает, что заключение не оспаривается по существу. Оспаривается и по существу, и по форме. Также обращаем внимание Алексея Венедиктова на то, что Евгений Викторович оспаривает недостоверность информации о связи с ЧВК, в иске не идет речь о негативном или оскорбительном характере указанной информации», — приводит сообщение пресс-служба «Конкорда».

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Ранее юридическая служба команда Пригожина представила суду доказательства предвзятости экспертизы «Эха Москвы». На базе Пресненского районного суда Москвы 9 ноября состоялось заседание по иску петербургского бизнесмена о признании недостоверными материалов, распространенных Венедиктовым о предпринимателе в эфире «Эха».