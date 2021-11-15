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Минтруд предложил увеличить продолжительность отпуска россиян
Общество
Минтруд предложил увеличить продолжительность отпуска россиян
pixabay.com  /  LEANDRO AGUILAR

Москва, 15 ноября. Порядок подсчета отпускных дней в России может измениться. Поправки по увеличению отпуска подготовило Министерство труда.

Новые правила, которые были подготовлены для внесения в Трудовой кодекс, не повлияют на восьмичасовой рабочий день. Поправки будут направлены непосредственно на отпуск. Согласно им, россияне смогут рассчитывать на дополнительные выходные и компенсацию в случае увольнения.

«Сейчас в России продолжительность рабочего дня и порядок расчета отпуска регламентируются «Правилами об очередных и дополнительных отпусках», утвержденными 30 апреля 1930 года, и декретом от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне"», — передает Life.

Ранее Минтруд предлагал изменить правила оплаты отпуска при увольнении. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс уже разработали в министерстве.

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