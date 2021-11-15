Министр экономики Ливии отменил решение о фиксированном ценообразовании на продукты

Триполи, 15 ноября. Министр экономики и торговли переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммад аль-Хувейдж отменил решение о фиксации цен на основные товары, включая муку, сахар, рис, масло, помидоры, макароны и курицу.

Согласно новому постановлению № 652 от 2021 года, Департамент внутренней торговли ведомства подготовит еженедельный бюллетень, в котором обнародуют данные мониторинга и информацию о стоимости импортных товаров на местном рынке.

В начале ноября Министерство экономики и торговли Ливии зафиксировало цены на 13 основных продовольственных товаров, чтобы сдержать чрезмерное удорожание. Решение вступило в силу со дня принятия. Кроме того, ведомство уполномочило правоохранителей и сотрудников судебных органов принимать необходимые правовые меры в отношении нарушителей фиксированного ценообразования.

В августе торговцев, а также поставщиков лекарств и товаров первой необходимости, включая муку, рис, растительные масла, сахар, молоко и детскую смесь, призвали установить приемлемые цены. Министерство подчеркивало, что это важно для поддержки национальной экономики, которая стремится облегчить траты ливийцев.

Вместе с тем ведомство предупредило о недопустимости спекуляций и других экономических преступлений, связанных с ценообразованием, которые негативно скажутся на всех участниках рыночных отношений.

Ранее Мухаммад аль-Хувейдж заявлял о миллиардных убытках в государственном бюджете от приостановки добычи нефти. По его словам, социальные расходы и реконструкция инфраструктуры дорого обошлись правительству, как и снижение курса ливийской валюты по отношению к иностранной, что совокупно негативно повлияло на уровень дохода населения.