Песков: запуск «СП-2» не повлияет на транзит газа через Белоруссию

Москва, 15 ноября. Слова президента России Владимира Путина о транзите газа через Белоруссию не означают, что Москва будет сокращать поставки сырья через республику после запуска «Северного потока — 2».

С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее российский лидер выразил надежду, что Минск не перекроет транзит голубого топлива в европейские страны, поскольку такое решение не только бы нанесло удар по энергетическому сектору региона, но и не способствовало бы развитию отношений с республикой как с транзитной страной.

В связи с этим журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, означают ли слова президента Владимира Путина, что Россия может прекратить прокачку газа через белорусскую территорию после ввода трубопровода «СП-2». Песков, в свою очередь, опроверг эти домыслы.