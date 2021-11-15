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Кедми напомнил о миграционной подлости Польши в канун Второй мировой войны
Политика
Кедми напомнил о миграционной подлости Польши в канун Второй мировой войны
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Варшава, 15 ноября. В ситуации с беженцами на белорусско-польской границе Варшава практически копирует свой подлый миграционный трюк 83-летней давности, спровоцировавший «хрустальную ночь» в Германии.

В ноябре 1938 года Польша продемонстрировала всему миру самый жестокий оскал фашизма, устроив массовый геноцид своего же населения. Этот инцидент пытались замять, его редко упоминают в учебниках истории, особенно на западе. Однако непростая ситуация, сложившаяся на белорусско-польской границе, вновь подняла на поверхность одно из самых жестоких преступлений Варшавы.

Аналогию между миграционным инцидентом на польской границе и событиями 83-летней давности в студии ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» провел политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, напомнив, что в прошлый раз массовое преступление Польши в конечном итоге привело ко Второй мировой войне. Поэтому, по мнению эксперта, не стоит недооценивать угрозу, исходящую от сегодняшних событий.

Кедми напомнил о миграционной подлости Польши в канун Второй мировой войны
Global Look Press / Attila Husejnow

«Об этой проблеме почему-то никто не говорит и вообще забыли. Польша. 1938 год. Польша приняла закон, согласно которому все граждане Польши, проживающие не на ее территории, лишаются польского гражданства. Все евреи Польши, нелегально жившие в Германии, в один день лишились гражданства. Но у них не было и немецкого. Тогда Германия решила всех выгнать. И десятки тысяч евреев с конфискацией имущества выгнали на польскую границу. В Польшу их не пустили, и люди оказались меж двух огней. И вот одна девочка написала жившему во Франции брату письмо, рассказав, что делают поляки и немцы с его родственниками и всеми евреями. И этот мальчик пошел в немецкое посольство и расстрелял одного из чиновников. Из-за этого 9 ноября 1938 года произошла «хрустальная ночь». То есть все знают о преступлении нацистов, но забыли про Польшу, а ведь польские пограничники стреляли по безоружным евреям, пытавшимся попасть на родину. Все забыли про польский фашизм, а сегодня повторяется то же самое», — эмоционально отметил Яков Кедми.

Эксперт повторил, что сегодня Польша просто копирует свой подлый миграционный трюк. На месте евреев сегодня оказались курды, но это не имеет особой разницы. Мир опять смотрит в лицо польскому фашизм и запад, в первую очередь Германия, всеми силами покрывает Варшаву. К чему это привело 83 года назад знают все. Главное — не допустить повторения сегодня, для чего нужно призвать Польшу к ответу и любыми способами заставить подчиняться общепризнанным нормам международного права.

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