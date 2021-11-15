Глава Росавтодора Петушенко доложил Путину о планах по строительству новых трасс

Москва, 15 ноября. Глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Вячеслав Петушенко рассказал о планах по развитию дорожной инфраструктуры в России в рамках доклада президенту РФ Владимиру Путину.

По словам главы ведомства, реализация проекта ЦКАД позволяет создать ось «Север-Юг». Она будет проходить от Санкт-Петербурга до Черного моря с учетом строительства трассы от Краснодара до Керченского моста.

«К 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне», — отметил Петушенко.

Как сообщалось ранее, Республика Крым получит более девяти миллиардов рублей на ремонт дорог в ближайшие три года. Депутат Государственной думы России Леонид Бабашов считает, что такая мера позволит ускорить процесс экономического развития региона и может повлиять на доходы граждан.