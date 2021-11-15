Нардеп Бурмич расшифровал польско-украинскую схему заработка миллиардов на беженцах в Белоруссии

Киев, 15 ноября. Украинские чиновники вслед за польскими коллегами нашли способ неплохо подзаработать на ситуации с беженцами, застрявшими в Белоруссии.

Пока поляки снимают свои барыши с миграционных потоков по уже давно наработанным схемам, представители украинского руководства изобрели свою, аккуратно пристроившись в этом плане к Польше. И речь идет о десятках миллиардов гривен.

Об очередной коррупционной уловке украинской верхушки в прямом эфире телеканала «НАШ» рассказал народный депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Анатолий Бурмич, иронично отметив, что было бы даже странно, если бы Банковая не нашла и в этой ситуации способ получить свой гешефт.

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Для начала парламентарий напомнил, что массовую миграцию с Ближнего Востока спровоцировали США и Евросоюз, превратив в зону боевых действий Ливию, Ирак, Афганистан и еще десятки стран. Бурмич выразил уверенность, что главные инициаторы этого массового переселения народов должны понести ответственность и пустить к себе всех этих беженцев, сколько бы их ни было. Украина в этих военных авантюрах никакого участия не принимала и поэтому не должна взваливать на себя дополнительное бремя заботы о мигрантах.

«Я хочу напомнить, что у Белоруссии, как и у Украины с теми странами откуда бегут все эти люди есть безвизовый режим. Второе — их перевозкой занимаются турфирмы, находящиеся не в Белоруссии, а в Западной Европе. Выгодна нынешняя ситуация и Польше, и Украине. Правящая партия Польши усилила свои позиции как внутри страны, так и в отношениях с Брюсселем. Теперь они плачутся ЕС и просят помощи на фоне общего кризиса. В то же время поляки все так же зарабатывают на нелегалах, просто перенаправив на время потоки. В ФРГ везут мигрантов из других мест. Наши тем временем нашли способ сорвать свой куш в этой ситуации. Почему это нам выгодно? Наш новый глава МВД в первом же заявлении призвал укреплять границу, на что нужно 17 миллиардов. Теперь он эту сумму обязательно получит, да еще и помноженную на два. А распилят в итоге все подчистую. Стену Яценюка помните? Вот то же самое, только в профиль. При этом они уже и с поляками скооперировались, перехватив на время «белорусский трафик». Бизнес-схему просто немного изменили. И обе стороны на этом зарабатывают дополнительные миллиарды», — расшифровал преступные взаимоотношения Киева и Варшавы Бурмич.

Народный депутат подчеркнул, что инцидент на белорусско-польской границе стал, на самом деле, неожиданным подарком для украинской элиты. Новый министр не знал, как оправдать такие расходы в разгар пандемии, а теперь получил карт-бланш. Теперь в приграничных болотах и 50 миллиардов «закопают» в самом ближайшем будущем.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал вооруженный захват части Польши из-за миграционного кризиса на границе.