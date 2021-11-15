Экс-глава УСП Барабанщиков получил впечатляющую поддержку родительского сообщества Петербурга

Бывший глава Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков, обвиненный в причинении имущественного ущерба, получил неожиданную поддержку от родительского интернет-сообщества «Школьный Ревизорро», насчитывающего около девяти тысяч человек. Почти все они — родители учеников петербургских школ, занимающие активную позицию в вопросах обеспечения своих детей качественным питанием в учебных учреждениях. Сообщество распространило по СМИ, среди которых РИА «Новый День», свое коллективное заявление, потребовав немедленно прекратить уголовное преследование в отношении Барабанщикова, при котором качество работы кейтерингового бизнеса было поставлено под жесткий контроль государства.

«Мы убеждены, что задержание Алексея Владимировича — отчаянный ход со стороны заинтересованных лиц для противодействия беспристрастной политике чиновника, — говорится в заявлении. — На своем посту Барабанщиков активно противоборствовал картелизации рынка и добился нужного результата — большей прозрачности закупок».

Следствием этого, по мнению родительского сообщества, стало то, что крупные тендеры на поставку питания «стал проводить город, а не глубоко коррумпированные районные администрации» — именно они «всегда были ключевым звеном в схемах обогащения недобросовестных операторов питания».

Одним из основных достижений Барабанщикова на своем посту родители называют внедрение регионального стандарта организации питания в учебных заведениях Санкт-Петербурга, утвержденного в феврале 2021 года. Он был разработан с учетом мнений как экспертного, так и родительского сообществ, и, по мнению «Школьного Ревизорро», уже только это говорит об открытости и стремлению к диалогу бывшего руководителя УСП. Также по инициативе Барабанщикова при управлении была открыта «горячая линия», куда родители в круглосуточном режиме могут обращаться с любыми связанными с организацией детского питания вопросами и замечаниями. Благодаря ей родители впервые за долгие годы получили возможность влиять на качество блюд в школьных столовых. Однако с арестом Барабанщикова «вольнице» может прийти конец.

Невские Новости /

«Мы сходимся во мнении, что давление на УСП и Барабанщикова негативно скажется на ситуации с питанием в школах города. А также считаем абсурдом, что борьба с коррупцией и успешное начало реформирования сферы могут стоить свободы!» — говорится в заявлении «Школьного Ревизорро», где также была высказана просьба ко всем СМИ Петербурга транслировать позицию родительского сообщества.

Напомним, Алексею Барабанщикову, задержанному правоохранителями 10 ноября, инкриминируют статью 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Вместе с тем ряд источников утверждают, что преследование чиновника связано с проводимыми им реформами, а также открытыми заявлениями о коррупции, поддерживаемой некоторыми чиновниками и связанными с ними частными пищевыми компаниями.

Ранее СМИ писали о настоящей причине возбуждения уголовного дела против Алексея Барабанщикова: она заключается в его намерении разгласить правду о реальном положении рынка социального питания Северной столицы. Знаковым в этом плане является интервью Барабанщикова, которое тот дал «Деловому Петербургу». Тогда глава УСП обвинил Смольный в нежелании и неспособности навести порядок в системе соцпитания. Едва интервью было опубликовано, Барабанщикову предложили уволиться по собственному желанию, а позже в его отношении инициировали служебную проверку.