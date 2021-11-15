Публицист Чаусов: Проблема беженцев на границе Белоруссии может привести к кризису в ЕС

Беженцы на границе Белоруссии и Польши в последнее время стали одной из самых горячих и спорных тем в международной повестке. При этом и в самой Европе на действия Польши, которая наглухо закрывает свои границы для мигрантов, смотрят с некоторым неодобрением.

Так, на днях французский политолог, преподаватель Института политических исследований в Париже Патрик Мартен-Женье заявил в одном из интервью, что Польша в сложившейся ситуации нарушает европейские договоренности.

«Польша выдворяет беженцев по ту сторону границы — это полное беззаконие и нарушение европейских договоренностей…Европа пытается поддержать премьер-министра Польши, который и сам нарушает международные и европейские законы».

Впрочем, французский эксперт подчеркнул, что и позиция Белоруссии по беженцам «преступна». Однако этот поиск виноватых, когда обвиняют Лукашенко, а то уже и Россию в миграционном кризисе — это по большому счету поиск Западом возможностей снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию. И здесь, видимо, нужно подробнее поговорить, как вообще возникла подобная проблема, как она развивается и почему уже вышла за рамки, собственно, массовой миграции.

И начать здесь стоит с 2015 года и с так называемого «первого миграционного кризиса в Европе». Поток беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии тогда составил по некоторым подсчетам более 700 тысяч человек (сейчас эксперты говорят уже о миллионах мигрантов, которые проникли в Европу). Причиной тому была «арабская весна» или серия цветных революций, которые довольно быстро переросли в вооруженные восстания в ряде ближневосточных государств.

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Естественно, что в период этих революционных и военных потрясений возникло огромное количество людей, которые двинулись из своих стран на поиски лучшей жизни в Европу. Но проблема в том, что и страны Запада оказались не готовы к тому, чтобы принять такое количество мигрантов, да и сами беженцы совершенно не горели желанием интегрироваться в европейское сообщество и принимать те самые «европейские ценности».

В итоге это даже привело к определенному конфликту между ЕС и ООН. Когда в 2018 году ряд лидеров европейских государств отказались подписывать пакт ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции.

По большому счету страны Евросоюза до сих пор до конца не преодолели последствия еще первого миграционного кризиса. И многие говорят о «расколе в современном европейском обществе» по этому вопросу.

И вот при неразрешенном и вряд ли разрешимом в ближайшем будущем первом кризисе беженцев в Европе назревает уже второй. Нынешняя волна мигрантов, стоит напомнить, появилась тоже не из ниоткуда, а после вывода американских (шире — натовских) военных частей из Афганистана. Местный режим, создаваемый там Западом в течение 20 лет, без внешней поддержки рухнул буквально за пару недель.

И вполне понятно, что огромное количество местных жителей крайне тревожно отнеслись к перспективам жить под властью «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Более того, даже безотносительно этой радикальной смены власти страна находится в стадии продовольственного и гуманитарного кризиса.

Понятно, что при таком положении волны беженцев просто не могли не двинуться на поиски лучшего будущего. А лучшее и комфортное будущее — это в первую очередь Европа. Тем более что со времен 2015 года в ЕС осело множество друзей, родственников, да и просто единоверцев нынешних мигрантов из Афганистана. То есть «тропинка протоптана».

Федеральное агентство новостей /

США, что характерно, как и во времена прошлой миграционной волны, от ситуации стараются дистанцироваться. С одной стороны, американский президент Джо Байден увеличил лимит на мигрантов до 125 тысяч человек. С другой, Соединенные Штаты чисто географически не то чтобы были доступны для потоков массовой миграции с Ближнего Востока, да и сама процедура размещения беженцев идет не без проблем и задержек — группами по 200–300 человек.

Что же касается Европы, которая, стоит повториться, также не в восторге от перспектив принять пару сотен тысяч бывших жителей Афганистана, то здесь внезапно возникла проблема Белоруссии.

Для Лукашенко свободный пропуск афганских мигрантов — это в целом довольно жесткий и сугубо политический шаг. Связанный с реакцией Европы на прошедшие относительно недавно президентские выборы в Белоруссии, которые закончились массовыми выступлениями оппозиции, переросшими в ряде случаев в силовые столкновения.

Европейские лидеры при этом обложили Белоруссию санкциями и вообще начали называть «законно избранным президентом» этой страны Светлану Тихановскую. А это с точки зрения международной политики означает, что в ЕС отказались от прямых и непосредственных контактов с официальным Минском и Лукашенко. И, судя по всему, в Минске решили именно предоставлением свободного маршрута для беженцев Европу к возобновлению диалога принудить.

Однако Евросоюз в лице Польши пока действительно стоит заслоном на пути беженцев. Правда, это уже привело к весьма неоднозначным последствиям. Так, на помощь польским пограничникам на днях прибыли военные подразделения Британии, что, кстати, в самой этой стране породило волну критики. Но проблема еще и в том, что дислокация иностранных военных частей на границе с Белоруссией — это потенциальная опасность для нее еще и с точки зрения договоров о коллективной безопасности с Россией. А потому под Гродно оперативно стартовали учения белорусских и прибывших туда российских десантников. Просто потому что в последние годы это универсальный ответ на рост иностранного военного контингента у границ России и ее союзников — безотносительно беженцев и иных локальных причин.

Global Look Press / Attila Husejnow

Хотя, стоит оговориться, Россия сейчас всеми силами пытается не вмешиваться в конфликт. Хотя и Европа, и Белоруссия пытаются нашу страну в него втянуть. Так, европейские политики начали намекать на то, что можно наложить санкции на российский «Аэрофлот», который якобы свободно перевозит беженцев в Белоруссию. Делаются эти намеки для того, чтобы заставить Москву надавить на Минск. Видимо, Европу история многолетнего санкционного противостояния с нашей страной решительно ничему не учит, и понимания того, что санкционное давление на Россию приводит только к весьма неприятным для ЕС ответным шагам с нашей стороны, там так и не наступило.

Что же касается Белоруссии и Лукашенко, то последний относительно недавно пригрозил Европе тем, что «перекроет транзит российского газа». И здесь, конечно, вырисовывается весьма двойственная ситуация. С одной стороны, Александр Григорьевич подобными угрозами максимально ясно продемонстрировал Европе, зачем ей «Северный Поток — 2», в чем проблема государств-транзитеров российского газа. С другой, Россия, если такой шаг будет совершен Белоруссией, вынуждена будет принять ответные меры. Не то чтобы дружественные по отношению к самой Белоруссии, поскольку стабильные поставки газа в Европу — это российские коммерческие обязательства, которые мы нарушать не собираемся ни при каких обстоятельствах.

Что же касается Европы, то в очередной раз можно наблюдать, как собственными действиями Запад втянул себя в миграционный кризис, а теперь рискует еще и усугубить кризис энергетический. И сколько бы ни выступали европарламентарии на тему того, что и здесь есть «российский след», все равно все понимают, что европейцы устроили себе эту ситуацию исключительно сами и в рамках собственной внешней политики. Россия же в этом случае просто соблюдает все свои договоренности со всеми партнерами и союзниками. Как по политической, так и по экономической линии.

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1 Организация запрещена на территории РФ.