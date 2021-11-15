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«Нет запретных тем в искусстве»: режиссер Чардымский о фильме «16-й»
Общество
«Нет запретных тем в искусстве»: режиссер Чардымский о фильме «16-й»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Такие фильмы, как «16-й» бизнесмена Евгения Пригожина, дают повод для размышлений, не навязывая зрителю свою точку зрения. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился режиссер и сценарист Алексей Чардымский.

Картина «16-й» рассказывает о выборах президента США в 2016 году. В центре сюжета — команда из 16 молодых людей, якобы повлиявших на ход избирательной кампании и ее результаты. Для зрителей стало неожиданностью, что создатели ленты выбрали комедийный тон, а не документальный, чтобы рассказать историю.

«Конечно, это такой прикольный стеб, но ведь люди должны знать правду. Это правда того человека, который это снимал, это его взгляд. У каждого из людей своя правда, и человек выносит что-то свое после просмотра этого фильма, — поделился мыслями Алексей Чардымский. — Но самое интересное, что такие фильмы дают повод для размышлений, а принимаешь ты эту точку зрения или не принимаешь — уже твое личное дело».

Нет запретных тем в искусстве: режиссер Чардымский о фильме «16-й»
Кадр из фильма « 16-й» /

По мнению собеседника агентства, жанр комедии в российском и советском кинематографе сродни трагедии, ведь через юмор мы вскрываем недостатки общества и своего времени. В тех же классических «Джентльменах удачи» или «Кавказской пленнице» режиссеры обращают внимание зрителей на вещи, которые только поначалу кажутся смешными. Так и здесь режиссер Андрей Коршунов иронизирует над моментами и явлениями, которые в жизни могут и не вызвать улыбки, ведь мы живем в этой реальности.

«Я всегда говорил, что нет запретных тем в искусстве. Поэтому любые фильмы нужны, другое дело — как их воспринимать. А если что-то не нравится, то мы пишем сценарий, собираем группу и снимаем альтернативу. Тогда будет какая-то истина, — рассуждает Алексей Чардымский. — И если зрители воспринимают этот фильм — по сборам, по отношению, по соцопросам, тогда он стреляет. А если нет, тогда не стреляет, хотя это право режиссера и творца — делать фильмы такими. Но вообще — я за любой кипиш в кинематографе».

Ранее историк и видеоблогер Евгений Понасенков объяснил, почему в Америке не показали фильм «16-й». По его мнению, российская пропаганда, частью которой является киноискусство, попала в болезненное место Соединенных Штатов.

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