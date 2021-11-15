Глава МИД Германии Маас: Путин должен повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами

Берлин, 15 ноября. Российский лидер Владимир Путин способен повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с беженцами на польско-белорусской границе. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По словам Мааса, президенту России проще всего использовать свое влияние на белорусского главу государства. За словами должны последовать и действия, считает он.

«Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать свое влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это», — отметил глава МИД ФРГ.

Ранее Путин заявил о готовности России помочь разрешению миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он подчеркнул, что те, кто сейчас пытается обвинить Москву в сложившейся ситуации, должны обратить внимание на внутренние проблемы своего государства, пишет Национальная служба новостей.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко «лидером сети перевозчиков нелегальных мигрантов». По его словам, президент Белоруссии будто бы «использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства».