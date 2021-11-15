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Радимов поддержал Карпина после поражения сборной России в матче с Хорватией
Спорт
Радимов поддержал Карпина после поражения сборной России в матче с Хорватией
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Санкт-Петербург, 15 ноября. Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал наставника национальной команды России Валерия Карпина после поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

Специалист выразил уверенность, что российская сборная сможет заполучить путевку на первенство мира 2022 года.

«Справитесь! Выше голову! Ты чемпион!» — написал Радимов в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, в заключительном матче квалификационного турнира ЧМ-2022 сборная России проиграла команде Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» и завершилась со счетом 0:1. На 81-й минуте защитник Федор Кудряшов срезал мяч в ворота Матвея Сафонова. После матча наставник сборной России взял на себя вину за поражение. По словам Карпина, российские футболисты могли выглядеть лучше в игре с хорватами.

Россияне сыграют в стыковых матчах весной 2022 года. Первый соперник подопечных Карпина определится 26 ноября.

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футбол радимов сборная россии карпин
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