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Пашинян: ВС Азербайджана вторглись в Армению на восточном направлении
Армия
Пашинян: ВС Азербайджана вторглись в Армению на восточном направлении
primeminister.am  /  Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Ереван, 15 ноября. Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении на восточном направлении общей границы, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По этому поводу состоялось несколько встреч и обсуждений Совета безопасности Армении, сообщила пресс-служба кабмина страны.

«Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Целью заседания Совета безопасности Армении 15 ноября стало подведение итогов дискуссий и представление общественности полной информации о событиях на границе с Азербайджаном.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что на участке между двумя странами по-прежнему сохраняется напряженность. При этом Пашинян выступил с заявлением, что до сих пор не реализовано право армян на возвращение Шуши и Гадрутского района Нагорного Карабаха, передает телеканал «360».

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