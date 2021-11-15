Пашинян: ВС Азербайджана вторглись в Армению на восточном направлении

Ереван, 15 ноября. Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении на восточном направлении общей границы, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По этому поводу состоялось несколько встреч и обсуждений Совета безопасности Армении, сообщила пресс-служба кабмина страны.

«Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Целью заседания Совета безопасности Армении 15 ноября стало подведение итогов дискуссий и представление общественности полной информации о событиях на границе с Азербайджаном.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что на участке между двумя странами по-прежнему сохраняется напряженность. При этом Пашинян выступил с заявлением, что до сих пор не реализовано право армян на возвращение Шуши и Гадрутского района Нагорного Карабаха, передает телеканал «360».