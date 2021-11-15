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Глава автозавода УАЗ Ширинов заявил о неизбежном закрытии завода
Экономика
Глава автозавода УАЗ Ширинов заявил о неизбежном закрытии завода
uaz.ru  /  Ульяновский автомобильный завод

Ульяновск, 15 ноября. Ульяновский автозавод не может разрабатывать новые автомобили, заявил директор предприятия Адиль Ширинов. Потому, как только рынок прекратит нуждаться в утилитарных внедорожниках, их выпуск свернется, а сам завод закроется.

Он также отверг возможность модернизации «Буханки». По мнению Ширинова, нет никакого смысла улучшать «то, чему уже 70 лет». Логичнее будет дать ей «дожить нормально» и позволить уйти на покой «естественным путем».

«УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт — какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать — до того как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия!», — заявил глава УАЗа в ходе онлайн-конференции «Бизнес Online».

Новый УАЗ «Патриот» восхитил болгарских читателей «Факти». Они сравнили скорость и маневренность российского внедорожника с танком.

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уаз автомобили завод буханка
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