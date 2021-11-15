Baijiahao: обстановка в Черном море заставила США искать пути для сделки с Россией

Пекин, 15 ноября. Американские военные корабли в последнее время слишком часто появляются в Черном море, но цели этих авантюр не так очевидны, как может показаться, пишет Baijiahao.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на недавние черноморские маневры штабного корабля USS Mount Whitney и ракетного эсминца USS Porter Военно-морских сил США. Пытаясь оправдать явный антироссийский выпад, Вашингтон заявил об участии кораблей в многонациональных учениях. Как следствие, Россия не может принимать решительных мер. В то же время она стала тщательно следить за действиями американцев.

Может показаться, что такая игра в «кошки-мышки» однажды обернется вооруженным столкновением, но такое утверждение, по мнению аналитиков Baijiahao, не совсем верно. Задача участников противостояния именно в том, чтобы максимально снизить шанс «осечки». Однако это не мешает Вашингтону преследовать собственные, весьма неожиданные цели, которые озадачили авторов статьи.

Федеральное агентство новостей /

Обстановка в Черном море заставила США искать пути для сделки с Россией. Именно поэтому американцы стремятся контролировать страны региона. По задумке Вашингтона, прибрежные государства должны стать посредниками для диалога с Москвой. Все это означает, что в скором времени Россию ждет большой сюрприз, заключили в Baijiahao.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал учения ВМС США в Черном море стратегией «сдерживания» Москвы. В то же время президент России Владимир Путин заявил о нежелании нагнетать обстановку в регионе. Именно поэтому страна отказалась от внеплановых учений, передает телеканал «360».