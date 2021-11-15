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Британия профинансирует строительство крупнейшей солнечной электростанции Турции
Весь мир
Британия профинансирует строительство крупнейшей солнечной электростанции Турции
pixabay.com  / 

Анкара, 15 ноября. Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) заявило о предоставлении финансирования на сумму более 291 млн долларов для строительства крупнейшей солнечной электростанции в Турции. Об этом сообщает Reuters.

Турецкая компания Kalyon Enerji возводит объект в Карапинаре. Предполагаемая мощность станции составит 1,35 ГВт чистого электричества. Этого хватит для обеспечения примерно двух миллионов домохозяйств.

«Участие UKEF в финансировании побудит другие страны инвестировать в возобновляемые источники энергии и позволит открыть новые рынки для британских предприятий», — сказала государственный секретарь по международной торговле Анн-Мари Тревельян.

Завершение работ ожидается к 2022 году. В заявлении экспортно-кредитного агентства говорится, что построенная электростанция сократит ежегодные выбросы углерода на 1,5 млн тонн.

«Зеленая тактика» британцев

После подписания в 2015 году Парижского соглашения, предусматривающего обязательства по тематике изменения климата, официальный Лондон в июне 2019-го принял закон о нулевых выбросах углерода. А уже в июле того же года была запущена стратегия зеленого финансирования. Целью программы обозначено сокращение выбросов загрязняющих отходов в атмосферу до нуля к 2050-му.

Действие документа рассчитано на период с 2021 по 2024 годы, и нынешней весной британское правительство официально прекратило поддержку сектора добычи ископаемого топлива за рубежом.

«Как экспортно-кредитное агентство мы находимся в уникальном положении для поддержки как внутренних, так и международных климатических целей. Это поможет нашим партнерам в переходе к экономике, сосредоточенной на низких выбросах углеродов», — говорится в соответствующем отчете UKEF.

Теперь британцы акцентировали внимание на выработке возобновляемых источников энергии. UKEF вложила 230 млн фунтов стерлингов в проект Formoza 2, который предусматривает строительство морской ветряной электростанции на Тайване. Проектная мощность объекта составляет 376 МВт.

Кроме того, британцы обеспечили займ в размере 27 млн фунтов стерлингов в рамках программы Aqua Africa в Гане.

Турецкое солнце

Теперь Лондон вкладывает средства еще и в турецкий проект. Эти инвестиции помогут довести долю солнечной энергии на рынке энергетики Турции до 20% к декабрю 2022 года.

Это существенный прирост, поскольку еще нынешним летом, по данным Энергораспределительной компании (TEİAŞ) солнечные станции вырабатывали лишь 4,2% от общего объема энергии при совокупной мощности всех турецких электрогенерирующих объектов в 98 263 МВт.

По состоянию на конец июля в Турции работало 7 995 объектов, преобразовывающих солнечный свет в электричество.

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