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Глава МИД Германии Маас счел неизбежным ужесточение антибелорусских санкций

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 13:48
Политика
Глава МИД Германии Маас счел неизбежным ужесточение антибелорусских санкций
Global Look Press  /  Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Берлин, 15 ноября. Введение жестких санкций против Минска является необходимой мерой. С таким заявлением выступил руководитель немецкого МИД Хайко Маас.

Евросоюз считает Белоруссию причастной к обострению ситуации с мигрантами на границе. Минск отвергает подобные обвинения. Масс считает необходимым ужесточить ограничительные меры.

«Мы дадим сегодня наш ответ — мы ужесточим санкции. Санкции против отдельных лиц, которые участвуют в этой контрабанде. Мы также будет говорить о том, что жесткие экономические санкции являются неизбежными», — заявил дипломат перед встречей глав МИД стран Евросоюза.

Ранее Маас пообещал, что Германия не станет игнорировать новый виток миграционного кризиса, передает Национальная служба новостей. Также санкции против Минска поддержали во французском внешнеполитическом ведомстве. Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимым якобы использование мигрантов со стороны Белоруссии.

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