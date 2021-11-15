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Путин по телефону обсудил с президентом Египта реализацию совместных проектов
Политика
Путин по телефону обсудил с президентом Египта реализацию совместных проектов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 ноября. Лидер РФ Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонных переговоров обговорили детали реализации совместных проектов стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры двух государств уделили особое внимание торгово-экономическим связям, а также самой реализации проектов.

«Таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», — сказано в сообщении.

Ранее компания Shell сообщала, что Египет успешно доставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Хорватию. По опубликованным данным, танкер Cool Explorer покинул морской порт Рашид 7 ноября. Спустя три дня он пришвартовался к плавучему импортному терминалу у берегов Омишаль.

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