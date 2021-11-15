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Директор ГБУ «Ритуал» заявил, что пандемия не повлияла на увеличение стоимости похорон

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 13:01
Общество
Директор ГБУ «Ритуал» заявил, что пандемия не повлияла на увеличение стоимости похорон
pixabay.com  /  carolynabooth

Москва, 15 ноября. Увеличение похоронных заказов в коронавирусную пандемию не сказалось на стоимости услуг, сообщил глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Сфера ритуальных услуг стала более востребованной из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако на цену похорон пандемия не повлияла, отметил Екимов.

«Увеличиваются, естественно, объемы нашей работы пропорционально доле учреждения в том или ином сегменте рынка ритуальных услуг», — объяснил он в интервью РБК.

По словам эксперта, пики погребений пришлись на май, ноябрь-декабрь 2020 года и июнь-июль 2021 года. Основная нагрузка легла на крематории. Также отмечается, что сейчас ритуальные услуги в Москве стоят около 135 тысяч рублей.

Директор ПМУСП «Мемориaл», депутат города Петрозаводск Дмитрий Данильев рассказал в рамках прямого эфира Медиагруппы «Патриот» об изменениях в ритуальном бизнесе в России.

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похороны пандемия ритуальное агентство
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