Трампа обвинили в попытках «украсть» выборы президента США в 2024 году

Вашингтон, 15 ноября. Политик и член Республиканской партии Энтони Гонсалес раскритиковал действия экс-президента Дональда Трампа и предупредил о возможной «краже выборов» в 2024 году. Его слова приводит The Huffington Post.

Retiring Rep. Anthony Gonzalez warned that Trump will be better prepared if he tries to steal the next election. https://t.co/SarmfELuVr