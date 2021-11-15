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Трампа обвинили в попытках «украсть» выборы президента США в 2024 году
Весь мир
Трампа обвинили в попытках «украсть» выборы президента США в 2024 году
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 15 ноября. Политик и член Республиканской партии Энтони Гонсалес раскритиковал действия экс-президента Дональда Трампа и предупредил о возможной «краже выборов» в 2024 году. Его слова приводит The Huffington Post.

Гонсалес назвал Трампа «политическим неудачником», который завел Республиканскую партию в «канаву». По его информации, экс-президент будет баллотироваться в 2024 году, и если проиграет, то может попытаться «украсть выборы».

«Мне кажется, что он оценил, что пошло не так 6 января, почему он не смог «украсть выборы». Вам нужны правильные люди, чтобы принять нужные решения в трудные времена. Он систематически ездит по стране и пытается найти людей, которые будут делать именно то, что он от них хочет, которые верят в «большую ложь» и согласятся со всем, что он скажет», — заявил республиканец.

В случае, если Трамп снова будет баллотироваться в 2024 году, Гонсалес заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить его победы, за исключением голосования за демократов.

«Шестого января была неконституционная попытка отменить американские выборы. Это признаки павшей нации и страны третьего мира. Моя семья покинула Кубу, чтобы избежать подобной участи. Я не позволю этому случиться здесь. Могу ли я остановить их? Я понятия не имею. Но я верю в это, как гражданин, который любит свою страну и уважает Конституцию», — заключил он.

В начале ноября Дональд Трамп сказал, что объявит о решении баллотироваться в президенты США после промежуточных выборов в конгресс в следующем году.

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