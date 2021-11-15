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Песков: Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса как переговорщик
Политика
Песков: Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса как переговорщик
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Москва, 15 ноября. Российская Федерация готова помогать разрешению миграционного кризиса на польско-белорусской границе в качестве переговорщика, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва готова выступить посредником в урегулировании ситуации с мигрантами. Соответствующим заявлением Песков поделился, отвечая на вопросы журналистов.

«В данном случае — исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что государство готово всячески содействовать разрешению ситуации с беженцами на границе Белоруссии и ЕС, если от нее что-то будет зависеть. Он призвал страны, упрекающие Россию в миграционном кризисе ситуации, заняться своими внутренними проблемами и не перекладывать ни на кого свои вопросы, которые должны решаться их ведомствами.

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