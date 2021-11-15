Сигнал для ЕС: зачем Британия отправляет в Польшу свой спецназ

Весьма интересно и в целом последовательно разворачиваются события вокруг попыток мигрантов пересечь белорусско-польскую границу. Кроме того, что уже появились сообщения о первых погибших (предположительно замерзший мигрант и военнослужащий Польши, получивший смертельные ранения в результате неосторожного обращения с оружием), также распространилась информация о готовящейся переброске британских спецназовцев в Польшу, в район противостояния.

"600 British troops from the Special Air Service (SAS) and the Parachute Regiment have been warned they could be sent to the country within hours"#Ukraine #UK #Russia #Poland #Belarus #polandbelarus pic.twitter.com/3uAfVJOyc9 — Roy (@Royy_tweets) November 14, 2021

Западные издания пишут, что Лондон готов направить порядка шестисот военнослужащих из частей боевой готовности. В частности, предполагается, что в командировку отправятся двести спецназовцев из состава специальной авиадесантной службы SAS и четыреста десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады.

Старые связи

Как известно, спецслужбы Великобритании и Польши имеют давние отношения, в которых еще со времен Второй Мировой войны прослеживается взаимовыгодное сотрудничество. При этом Лондон всегда стремился показать Варшаве свое главенство, решая ее руками собственные стратегические задачи, направленные против Российской Империи, СССР, а потом и Российской Федерации. Считая (и открыто об этом заявляя), что Минск действует не один, Британия готова включиться в конфликт своими силами специального назначения.

#Poland-#Belarus crisis: after being escorted to Kuznica border crossing, migrants are reportedly forcing their way through fences before the actual border.pic.twitter.com/8n9MxvOZjU — Yellow (@Yellow34950210) November 15, 2021

Что представляют собой подразделения, из состава которых Лондон намерен задействовать бойцов в Польше? Итак, первое подразделение — это так называемая специальная авиадесантная служба SAS (Special Air Service), представленная в настоящее время 22-м полком развернутого состава, который дислоцирован на военной базе Креденхилл в графстве Херефордшир.

Структурно полк состоит из четырех эскадронов, в каждом из которых имеется по четыре боевые группы численностью по 15 человек. Они предназначены для действий в разных условиях боевой обстановки. Первая группа призвана действовать в морской среде, вторая специализируется на высотном десантировании, третья группа каждого эскадрона предназначена для решения задач в составе мобильных подразделений — проведения рейдов и патрульных операций, четвертая специализируется на горной подготовке.

Согласно открытым данным, в каждом эскадроне числится порядка 65 человек — четыре группы и подразделения боевого и тылового обеспечения. Кроме 22-го полка SAS Британия имеет еще два резервных, которые могут разворачиваться в военное время.

21-й резервный полк SAS дислоцирован в Лондоне, 23-й располагается в Бирмингеме. Оба оперативно подчинены 1-й разведывательной бригаде 6-й пехотной дивизии Великобритании. Если принимать во внимание факт, что Лондон направляет в Польшу двести военнослужащих SAS, то можно предположить, что Специальная авиадесантная служба выезжает в Европу практически в полном составе. Это может говорить о высокой степени опасности, которую Лондон видит в развитии событий на белорусско-польской границе.

Еще четыреста человек выставляет 16-я десантно-штурмовая бригада, дислоцированная в графстве Эссекс. Структурно бригада также входит в состав 6-й пехотной дивизии. В сущности, она представляет собой соединение парашютно-десантного полка и нескольких полков и батальонов боевого, тылового и авиационного обеспечения. Фактически боевыми являются три батальона парашютного полка, один из которых предназначен для поддержки действий Сил специальных операций. Скорее всего, именно он и ожидает отправки в Польшу вместе с подразделениями SAS.

В любом случае и 22-й полк SAS, и 16-я десантно-штурмовая бригада — это весьма боеспособные подразделения, личный состав которых периодически принимает участие в боевых мероприятиях в разных частях мира, имеет солидный опыт и способен решать самый широкий круг задач.

Есть вопросы

А теперь вопрос: для чего Британия направляет в Польшу столь важное в системе своих вооруженных сил подразделение? При этом мы помним, что Евросоюз в целом до последнего времени не горел желанием оказывать Варшаве военную поддержку в сдерживании наплыва мигрантов. Первоначально должностные лица ЕС даже обвиняли поляков в раздувании проблемы, не желая видеть в приграничном конфликте признаки общеевропейской беды.

Однако ситуация меняется — и стремительно. Теперь кто-то уже даже называет мигрантов неким «гибридным оружием» в руках властей Белоруссии. И вот — британский спецназ. Какие задачи будут решать в Польше подготовленные специалисты диверсионной войны?

UK Deploys Troops To Poland To "Fortify Border Fence" With Belarus https://t.co/N21uGhBiaE pic.twitter.com/yf8Gp2Kx5f — Blacklisted News (@BlacklistedNews) November 12, 2021

А теперь главное: после того, как Лондон взял уверенный курс на самоизоляцию от Евросоюза и демонстративно отрекся от общеевропейских проблем, как так вдруг вышло, что королевство воспылало желанием оказать военную поддержку далеко не последней стране ЕС, которая (случайность, конечно!) выстраивает линию политического несогласия с рядом решений Брюсселя, получая в ответ жесткие санкции и лишаясь финансовых преференций?

Не идет ли речь о неких вложениях со стороны Британии, направленных на углубление политического раскола, имеющего место в Европейском союзе? Не получается ли такая ситуация, при которой прагматичные британские политики, следуя желанию восстановления некогда огромного влияния Лондона на остальной мир, удумали реализовать какую-то провокацию в момент серьезного напряжения на восточном фланге Европы?