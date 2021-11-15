Лукашенко и Путин обсудили действия кораблей НАТО в Черном море

Минск, 15 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 14 ноября обсудил с главой России Владимиром Путиным действия кораблей стран Североатлантического альянса в Черном море.

По его мнению, маневры НАТО являются «непонятными телодвижениями». Не стоит поддаваться на подобные действия, считает Лукашенко.

«Мы с президентом России вчера (14 ноября. — Прим. ред.) долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют», — цитирует белорусского лидера БелТА.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин обеспокоен происходящим в Черном море. Кроме этого, обеспокоенность повышенной военной активностью НАТО во главе с США выразило также Минобороны РФ, передает телеканал «360».