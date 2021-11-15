МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине

Москва, 15 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение по форме российской команды для участия в зимних Играх в Пекине. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, в работе возникали определенные сложности, однако российской стороне удалось убедить комитет.

«Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора», — подчеркнул президент ОКР во время общения с журналистами.

Поздняков добавил, что компания Zasport официально представит обмундирование российских спортсменов для Олимпийских игр в Пекине уже в декабре. Зимняя Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что все участники ОИ-2022, которые не поставили прививку от коронавируса нового типа, обязаны будут пройти 21-дневный карантин. Об этом официально заявили в МОК.