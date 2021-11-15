Аудитор Счетной палаты Саватюгин назвал маловероятным отключение России от SWIFT

Москва, 15 ноября. Возможность отключения России от SWIFT является маловероятным, поскольку такое решение может нарушить транзакции страны с глобальным миром, заявил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Заставить международную межбанковскую систему принять соответствующее решение не так просто с юридической точки зрения. Дело в том, что негосударственная корпорация не принадлежит ни одному правительству и стране, поэтому регулировать этот вопрос проблематично.

«Впрочем, сейчас нет оснований серьезно ужесточать риторику в отношении России, не говоря уже о конкретных действиях. Такое решение может нарушить наши транзакции с глобальным миром, но уже не должно нарушить нашу внутреннюю финансовую систему. В целом это ни нам, ни им не нужно», — добавил Саватюгин.

Счетная палата ранее сообщила, что размер госдолга России в ближайшие годы будет увеличиваться, однако рисков для финансовой системы в связи с этим нет. Объем государственного долга к 2024 году, по предварительным прогнозам, вырастет до 21,1%.