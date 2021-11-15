Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 14:22
14:19
Политика
Польша показала группу мигрантов со стороны Белоруссии, желающих форсировать границу
14:17
Видео
Масштабное световое шоу в стиле «Сейлор Мун» стартовало в Японии
14:15
Происшествия
СК проверяет сведения о поддельной подписи в договоре «Фэнси Шоу» Богачева с рекламщиками
14:13
Политика
Песков назвал преждевременными комментарии по ситуации с «Мемориалом»
14:13
Политика
Лукашенко указал на нежелание мигрантов возвращаться на родину
14:10
Происшествия
Толпа из тысячи мигрантов сломала забор на польско-белорусской границе
14:08
Политика
Глава МИД Швеции Линде напомнила Кулебе о необходимости реформ на Украине
14:03
Экономика
Владимир Путин предложил минимизировать расходы при дорожном строительстве
13:59
Происшествия
Москвичка получила перелом носа после столкновения с курьером на велосипеде
13:55
Спорт
Экс-баскетболист «Химок» Янис Тимма близок к переходу в казанский УНИКС
Все новости

Песков назвал неверной трактовку Евросоюзом ситуации с миграционным кризисом
Политика
Песков назвал неверной трактовку Евросоюзом ситуации с миграционным кризисом
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 15 ноября. Заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о действиях главы Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле считают неправильным, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Блинкен заявил, что деятельность белорусского лидера призвана отвлечь внимание от действий России на Украине. Песков добавил, что Москва считает неправильным перекладывать ответственность за ситуацию с беженцами на Лукашенко.

«Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американский государственный секретарь выразил Польше поддержку в связи с миграционным кризисом. Об этом Блинкен заявил в беседе с польским коллегой Збигневом Рау.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков назвал неверной трактовку Евросоюзом ситуации с миграционным кризисом
украина сша песков кремль блинкен
Комментировать