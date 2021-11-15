Песков назвал неверной трактовку Евросоюзом ситуации с миграционным кризисом

Москва, 15 ноября. Заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о действиях главы Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле считают неправильным, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Блинкен заявил, что деятельность белорусского лидера призвана отвлечь внимание от действий России на Украине. Песков добавил, что Москва считает неправильным перекладывать ответственность за ситуацию с беженцами на Лукашенко.

«Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американский государственный секретарь выразил Польше поддержку в связи с миграционным кризисом. Об этом Блинкен заявил в беседе с польским коллегой Збигневом Рау.