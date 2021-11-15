Сирия получила от Китая 500 тысяч доз вакцины против коронавируса

Дамаск, 15 ноября. Сирийская Арабская Республика (САР) получила полмиллиона доз вакцин против COVID-19 от Китайской Народной Республики (КНР). Речь идет о препаратах Sinopharm, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе встречи с китайским послом в Сирии министр здравоохранения САР Хасан аль-Гобаш отметил, что эта поставка чрезвычайно важна для расширения национальной кампании по вакцинации.

«Мы надеемся, что граждане получат вакцину в ближайшее время», — сказал он журналистам.

Посол Китая Фэн Бяо, в свою очередь, напомнил, что ранее КНР переправила в арабскую республику суммарно еще 700 тысяч доз вакцины помимо различного медицинского оборудования. Дипломат также анонсировал скорую отправку в Сирию еще свыше 1,3 миллиона доз вакцины Sinovac.

Федеральное агентство новостей /

Вакцины распространяются через международную платформу COVAX, созданную для безвозмездного распределения препаратов между развивающимися государствами, находящимися в сложном гуманитарном положении. В Сирии возникновение такой ситуации связано с продолжительными боевыми действиями и западными экономическими санкциями.

Число сирийцев, прошедших вакцинацию в государственных поликлиниках, превышает 600 000 человек. С начала пандемии в Сирии выявлены 46 275 заразившихся коронавирусом, из них 2 666 человек погибли. Большой проблемой является нехватка тестов на наличие клеток COVID-19 в организме.