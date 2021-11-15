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Врачи-антипрививочники в Еврейской автономной области заболели COVID-19
Общество
Врачи-антипрививочники в Еврейской автономной области заболели COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Облучье, 15 ноября. Трое медиков станции скорой помощи в Облучье (Еврейская автономная область) заразились коронавирусной инфекцией, так как игнорировали вакцинацию.

Печально закончилась история с отказом от вакцинации для врачей-антипрививочников. В департаменте здравоохранения региона пояснили, что по итогам медосмотра у троих сотрудников скорой помощи был диагностирован коронавирус. Им были оформлены листы временной нетрудоспособности, сейчас они борются с заболеванием, сообщает AmurInfo.

Отмечается, что почти 30 медиков станции скорой помощи в ЕАО, включая фельдшеров, медсестер и водителей, упорно уклонялись от антикоронавирусных прививок. Дело даже дошло до подачи заявлений об увольнении.

Ранее ФАН сообщал о намерении властей Мордовии отстранять от работы сотрудников учреждений, для которых введена обязательная вакцинация от COVID-19.

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медики вакцинация коронавирус
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