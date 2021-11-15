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Журналист Том Бауэр вспомнил о конфликте Елизаветы II и второй жены принца Чарльза

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 12:41
Общество
Журналист Том Бауэр вспомнил о конфликте Елизаветы II и второй жены принца Чарльза
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 15 ноября. Журналист Том Бауэр подробно рассказал о начале отношений королевы Великобритании Елизаветы II со второй женой принца Чарльза Камиллой Паркер-Боулз. Глава монархии опасалась, что принятие романа сына может испортить репутацию «короны».

Королева и ее мать отказывались общаться с новой спутницей принца Чарльза. Они не одобряли его отношений с возлюбленной и не хотели видеть ее на мероприятиях, указал журналист. По его словам, Чарльз умолял мать изменить свое отношение к Паркер-Боулз, но та лишь отнекивалась и выражала свое недовольство.

«Я не потерплю твоего прелюбодеяния и не прощу Камиллу за то, что она не оставила тебя в покое и не позволила твоему браку восстановиться. Я не хочу иметь с ней ничего общего», — вспомнил Бауэр слова королевы Великобритании в разговоре с изданием The Express.

Принц Чарльз был женат на принцессе Диане с 1981 года, но брак не оказался прочным, и уже через 15 лет супруги развелись. Во время этих отношений наследник престола закрутил роман с Паркер-Боулз. На ней принц женился в 2005 году.

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Елизавета II королевская семья чарльз паркер-боулз
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