Актер Федор Смольянинов заявил, что хотел бы сняться в таком фильме, как «16-й»

Актер Федор Смольянинов, говоря о фильме «16-й», заявил, что умение тонко и емко иронизировать по поводу серьезных проблем — это мастерство. Главное — чтобы сатира не была обидной, считает собеседник ФАН.

Актер подчеркнул, что не прочь принять участие в таком кинопроекте.

«Я довольно смелый и открытый человек на такие вещи. Поэтому я бы, наверное, не отказался от съемок в фильме в жанре политической сатиры», — отметил актер.

Накануне сценарист Мария Ошмянская назвала фильм «16-й» уникальным для российского кино. Она подчеркнула, что фильм получился в жанре политической сатиры. Ни в советском, ни в российском кино раньше таких экспериментов не было. Но не стремление стать первыми было главным для авторов, а смысл.