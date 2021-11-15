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Актер Федор Смольянинов заявил, что хотел бы сняться в таком фильме, как «16-й»
Общество
Актер Федор Смольянинов заявил, что хотел бы сняться в таком фильме, как «16-й»
facebook.com  /  Федор Смольянинов

Актер Федор Смольянинов, говоря о фильме «16-й», заявил, что умение тонко и емко иронизировать по поводу серьезных проблем — это мастерство. Главное — чтобы сатира не была обидной, считает собеседник ФАН.

Актер подчеркнул, что не прочь принять участие в таком кинопроекте.

«Я довольно смелый и открытый человек на такие вещи. Поэтому я бы, наверное, не отказался от съемок в фильме в жанре политической сатиры», — отметил актер.

Накануне сценарист Мария Ошмянская назвала фильм «16-й» уникальным для российского кино. Она подчеркнула, что фильм получился в жанре политической сатиры. Ни в советском, ни в российском кино раньше таких экспериментов не было. Но не стремление стать первыми было главным для авторов, а смысл.

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Все новости / Общество / Актер Федор Смольянинов заявил, что хотел бы сняться в таком фильме, как «16-й»
евгений пригожин сша выборы фильм 16-й федор смольянинов
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