Японская принцесса Мако сбежала в США, отказавшись от престола

От жестких правил монаршего двора бегут не только английские представители королевских семей. Как правило, причиной побега чаще всего становится любовь. И одно из самых ярких событий года — неожиданный отказ от королевских привилегий японской принцессы Мако — оказалось в ряду этих историй. Девушка предпочла выйти замуж за своего возлюбленного, с которым вместе училась в университете. Пара сбежала в Нью-Йорк, не выдержав критики их отношений, пишет журнал Elle.

Побег 30-летних молодоженов транслировали в прямом эфире. Непреклонные Мако Комуро и ее супруг-юрист Кей отбыли в США. Все крупные японские телекомпании показали это событие, оно собрало беспрецедентную аудиторию у экранов. На кадрах счастливые беглецы садятся в самолет под вспышки камер в токийском аэропорту Ханеда. После этого информационные агентства выложили снимки их прибытия из аэропорта Нью-Йорка.

Кей Комуро окончил юридический факультет Фордхэмского университета и сейчас работает в нью-йоркской юридической организации. СМИ, когда о романе мужчины с японской принцессой стало известно, писали, что ему еще предстоит сдать экзамен на адвоката. Именно эта причина была одной из нападок на жениха Мако.

Несмотря на то, что мы привыкли видеть Японию современной и технологичной страной, королевский двор продолжает чтить ценности и традиции. Они выглядят довольно древними, уходят корнями в феодальные обычаи. В особенности это очень чувствуется в реакции общественности на брак принцессы. Часть японцев на полном серьезе считает, что у них есть право голоса в вопросе замужества королевских особ, так как они являются налогоплательщиками и их деньги идут на обеспечение королевской семьи. Выглядит так, будто это инвестиции в реалити-шоу.

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В прессе вовсю кипят страсти, уже обсуждается, может ли пара позволить себе жить на Манхэттене и какая зарплата у Кея Комуро, будут ли молодоженов поддерживать представители королевского двора. Стоит отметить, что дядя Мако — действующий император Нарухито, который когда-то тоже женился на простолюдинке по имени Масако. Женщина страдает от психических расстройств, и причиной тому стала слишком упорядоченная жизнь императорской семьи. По диагнозам придворных врачей, ее состояние можно описать как травматическое стрессовое расстройство.

Мако, потеряв королевский статус, выходит из Закона об императорском доме, в котором допускается наследование престола исключительно по мужской линии. Согласно этим правилам, домашние имена имеют только мужчины, а у женщин остаются только титулы, а в случае, если они решились выйти замуж за простых граждан, им нужно будет уйти. Таким образом, императором станет 15-летний брат Мако.

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Отец нынешнего императора Акихито был первым членом императорской семьи, который женился на девушке из народа. Королевская семья, по сути, не обладает политической властью, но при этом она — символ нации. Популярность ее по-прежнему остается на плаву.

«Я люблю Мако», — коротко ответил Кей Комуро журналистам в октябре после того, как их брак был зарегистрирован в Токио.

В день бракосочетания не было никаких празднеств и праздничных ритуалов.

«Брак — это то решение, которое необходимо нам, чтобы жить дальше, оставаясь верными своим сердцам», — сообщила ранее Мако.

Ранее сообщалось, каким правилам подчиняются все, кто имеет хоть какое-то отношение к Хризантемовому трону.