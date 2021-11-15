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Свыше 600 новостных площадок России стали партнерами Медиагруппы «Патриот»

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 12:31
Общество
Свыше 600 новостных площадок России стали партнерами Медиагруппы «Патриот»
Медиагруппа «‎Патриот»

Санкт-Петербург, 15 ноября. Количество площадок Медиагруппы «Патриот» достигло показателя в 640 площадок с учетом членов и партнеров. Определенную роль в этом могли сыграть региональные группы в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что за все время существования медиагруппы источниками новостей для партнеров и изданий стали свыше 500 пабликов. Они предоставляют видео, снятые очевидцами событий, а также дают возможность пользователям рассказывать о проблемах социального характера. В свою очередь материалы изданий Медиагруппы «Патриот» попадают в репосты пабликов с миллионной аудиторией.

Медиагруппа «Патриот» была создана 1 октября 2019 года «Федеральным агентством новостей», информационными агентствами «Народные Новости» и «Политика Сегодня», а также ФБА «Экономика Сегодня». В настоящее время в состав медиагруппы входят 115 изданий как регионального, так и федерального уровней.

Как сообщалось ранее, пост руководителя медиагруппы занял российский писатель и журналист Александр Христофоров. Последние несколько лет своей деятельности он посвятил работе колумниста на федеральных платформах. Кроме того, он выступал в качестве эксперта по военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

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развитие площадки медиагруппа патриот
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